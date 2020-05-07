Минэкономики хочет "усложнить жизнь" иностранным инвесторам в стратегические предприятия

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает обязать нерезидентов получать разрешения на инвестиции в предприятия стратегической сферы у Межведомственной комиссии по вопросам оценки влияния иностранных инвестиций на национальную безопасность.

Такая норма содержится в законопроекте, размещенном для обсуждения на сайте министерства.

"Разрешение на концентрацию субъектам хозяйствования - нерезидентам Украины, которые приобретают или намерены приобрести контроль над субъектом хозяйствования - предприятием в стратегической сфере, предоставляется в случае согласования сделки относительно совершения иностранных инвестиций Межведомственной комиссией по вопросам оценки влияния иностранных инвестиций на нацбезопасность", - говорится в тексте законопроекта.

Отмечается, что такие законодательные изменения направлены на избежание концентрации иностранного капитала в стратегических сферах экономики.

Предоставление Антимонопольным комитетом или его административной коллегией разрешения на концентрацию иностранным инвесторам в таком случае предлагают сделать возможным исключительно при условии согласования сделки указанной комиссией.

Экономическая правда