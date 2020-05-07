Минэкономики хочет "усложнить жизнь" иностранным инвесторам в стратегические предприятия
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает обязать нерезидентов получать разрешения на инвестиции в предприятия стратегической сферы у Межведомственной комиссии по вопросам оценки влияния иностранных инвестиций на национальную безопасность.
Такая норма содержится в законопроекте, размещенном для обсуждения на сайте министерства.
"Разрешение на концентрацию субъектам хозяйствования - нерезидентам Украины, которые приобретают или намерены приобрести контроль над субъектом хозяйствования - предприятием в стратегической сфере, предоставляется в случае согласования сделки относительно совершения иностранных инвестиций Межведомственной комиссией по вопросам оценки влияния иностранных инвестиций на нацбезопасность", - говорится в тексте законопроекта.
Отмечается, что такие законодательные изменения направлены на избежание концентрации иностранного капитала в стратегических сферах экономики.
Предоставление Антимонопольным комитетом или его административной коллегией разрешения на концентрацию иностранным инвесторам в таком случае предлагают сделать возможным исключительно при условии согласования сделки указанной комиссией.
Экономическая правда
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