Только деньги: Зеленский отменил штрафные баллы за нарушение ПДД

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2809 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу штрафных баллов".

Об этом сообщается на странице документа на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно закону, из Кодекса Украины об административных правонарушениях исключили нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения правил дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме.

Ранее каждому водителю, который получил право управления транспортным средством, ежегодно начисляли 150 баллов в счет нарушений. После вступления закона в силу штрафы нужно будет оплачивать деньгами.

Экономическая правда