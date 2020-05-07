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Только деньги: Зеленский отменил штрафные баллы за нарушение ПДД

Четверг, 7 мая 2020, 15:45
 

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2809 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу штрафных баллов".

Об этом сообщается на странице документа на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно закону, из Кодекса Украины об административных правонарушениях исключили нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения правил дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме.

Ранее каждому водителю, который получил право управления транспортным средством, ежегодно начисляли 150 баллов в счет нарушений. После вступления закона в силу штрафы нужно будет оплачивать деньгами.

Экономическая правда

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автомобили Зеленский

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