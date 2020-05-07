В мире дешевеет продовольствие - ООН

Мировые цены на продовольствие в апреле продолжили снижение и стали самыми низкими с января 2019 года.

Об этом говорится в обзоре ФАО - продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, передает "Интерфакс-Украина".

В апреле индекс цен на продовольствие ФАО составил 165,5 пункта, что на 5,7 пункта (на 3,4%) ниже, чем в марте.

"Индекс снижается третий месяц подряд, в основном это объясняется рядом негативных последствий для международных продовольственных рынков, вызванных пандемией COVID-19", - говорится в обзоре.

Причем скорость снижения цен на некоторые виды продовольствия, за исключением зерновых, ускорилась.

Индекс цен на зерновые в апреле составил 164 пункта. По сравнению с мартом он опустился незначительно, по сравнению с апрелем 2019 года - на 4 пункта.

Международные цены на пшеницу и рис в апреле выросли значительно, но резкое падение котировок кукурузы сохранило общее значение индекса на уровне, близком к мартовскому.

Индекс цен на растительное масло в апреле составил 131,8 пункта, что на 7,2 пункта (на 5,2%) меньше, чем в марте. Это самый низкий показатель с августа 2019 года.

Третье подряд ежемесячное снижение индекса в основном отражает падение цен на пальмовое, соевое и рапсовое масло, тогда как цены на подсолнечное масло укрепились.

Индекс цен на молочные продукты в апреле снизился на 7,3 пункта (на 3,6%), до 196,2 пункта. Он падает второй месяц подряд. Котировки на сливочное масло, сухое обезжиренное молоко и цельное сухое молоко упали более чем на 10%, что отражает увеличение экспортных возможностей и рост запасов на фоне слабого спроса на импорт, отмечают эксперты ФАО.

Индекс цен на мясо составил 168,8 пункта, опустившись по сравнению с мартом на 4,7 пункта (на 2,7%). Падение происходит четвертый месяц подряд.

Индекс цен на сахар в апреле потерял сразу 24,7 пункта (14,6%), до 144 пунктов. Падение произошло в основном на фоне обвала мировых цен на сырую нефть, в результате чего сахарные заводы стали больше использовать сахарный тростник для производства сахара вместо этанола.

Напоминаем:

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.