Украинские домохозяйства установили солнечных панелей на 500 миллионов евро

На сегодняшний день более 24 тысяч украинских домохозяйств установили солнечные панели - суммарно на это они инвестировали около 495 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

Отмечается, что общая мощность СЭС в домохозяйствах достигает 618 МВт.

В 1 квартале 2020 года домохозяйства установили более 2100 СЭС общей мощностью 65 МВт - это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Топ-5 областей по количеству СЭС частных домохозяйств:

Днепропетровская - 3200;

Тернопольская - более 2200;

Киевская - почти 2000;

Ивано-Франковская - более 1800;

Закарпатская - более 1400.

В общем, более 24 тысяч СКС позволяют генерировать больше 700 млн кВт*ч энергии в год. Отмечается, что такого объема энергии достаточно для около 230 тысяч семей.

Экономическая правда