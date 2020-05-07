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Украинские домохозяйства установили солнечных панелей на 500 миллионов евро

Четверг, 7 мая 2020, 13:10
 

На сегодняшний день более 24 тысяч украинских домохозяйств установили солнечные панели - суммарно на это они инвестировали около 495 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

Отмечается, что общая мощность СЭС в домохозяйствах достигает 618 МВт.

В 1 квартале 2020 года домохозяйства установили более 2100 СЭС общей мощностью 65 МВт - это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Топ-5 областей по количеству СЭС частных домохозяйств:

  • Днепропетровская - 3200;
  • Тернопольская - более 2200;
  • Киевская - почти 2000;
  • Ивано-Франковская - более 1800;
  • Закарпатская - более 1400.
 

В общем, более 24 тысяч СКС позволяют генерировать больше 700 млн кВт*ч энергии в год. Отмечается, что такого объема энергии достаточно для около 230  тысяч семей.

Экономическая правда

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энергетика

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