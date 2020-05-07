Кабмин назначил заместителя главы Минэкоэнерго

Кабинет министров на заседании 6 мая назначил заместителя директора по экономике и финансам ГП "Энергорынок" Юрия Бойко заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкоэнерго.

Отмечается, что Юрий Бойко - энергетик по специальности, работает в энергетической сфере 25 лет.

С 2003 года Бойко работал директором Броварского района елетричних сетей ОАО "А.Э.С Киевоблэнерго", затем - на руководящих должностях этой компании в Киеве.

В 2009-2011 годах работал техническим директором, а затем - вице-президенттом частного предприятия "Управляющая компания "Метрополия".

С сентября 2011 по октябрь 2012 года работал на должности технического директора частного предприятия ООО "Инжиниринговая компания Новые Энергетические Технологии" (Киев).

С ноября 2012 по октябрь 2014 года - в.и.о. главы правления, а позже - глава правления ОАО "Черниговоблэнерго".

С октября 2014 до мая 2020 года работал заместителем директора по экономике и финансам ГП "Энергорынок".

В своей декларации об имуществе и доходах за 2019 год Бойко указал 5,998 млн грн доходов.

В частности, зарплата составляла 5,8 млн грн, банковские проценты - 181 631 грн, подарки в неденежной форме - 353 грн, его жена и дочь за 2019 год задекларировали 138 756 грн доходов.

Также Бойко указал 1,8 млн грн, 52,4 тысячи долларов и 71,1 тысяч евро на банковских счетах, а также - 175 тысяч гривен наличными, его жена - 32 тысяч долларов и 12 тысяч евро наличными.

Новый заместитель главы Минэкоэнерго владеет квартирой (61,8 кв. м.) в Броварах Киевской области, а жена - квартирой (61,7 кв. м.), двумя земельными участками (520 и 1654 кв. м.) и недостроенным домом (250,1 кв. м.) в Броварах.

Бойко также владеет двумя автомобилями: Audi Q7 2014 выпуска и Volvo ХС90 2018 выпуска.

Экономическая правда