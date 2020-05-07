Несмотря на заявление Минздрава, Институт молекулярной биологии НАН не получил допсредств на изготовление тестов - StateWatch

Институт молекулярной биологии НАН Украины пока не получил дополнительного финансирования на изготовление тест-систем для вивялення COVID-19, несмотря на соответствующее заявление главы Минздрава Максима Степанова.

Об этом сообщил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на переписку с Институтом.

"Единая сумма, которую получил Институт из бюджета, это 350 тыс грн в марте после перераспределения внутренних ресурсов Академии наук для возмещения уже изготовленных Институтом за свой счет партии тест-систем в количестве 1000 образцов.

В то же время глава Минздрава Максим Степанов 25 апреля во время брифинга заявил, что Министерством финансов в конце марта были выделены средства Институту молекулярной биологии и генетики НАН Украины "на научное исследование и возможность изготовления и тестирования ПЦР-систем", - отметил Каневский.

Письмо Института

В Институте уверяют, что никаких сумм от Минфина не получали и были вынуждены оплатить собственную работу внутренними средствами Академии, в структуру которой входит Институт.

"В конце января СНБО заказало Института разработку тестов. Первого больного в Украине - в Черновцах - в начале марта протестовали нашим тестом. Результаты отправили в г. Лондон, Великобритания, где подтвердили, что тест готов к использованию", - рассказали в Институте детали начала изготовления тестов в Украине.

"После подтверждения из Лондона Институт изготовил 1000 тест-систем за счет Академии наук в сумме 350 тыс грн. Эта тысяча тестов была передана в Житомирский и Киевский центры общественного здоровья, еще в марте", - пишет StateWatch.

Ранее Институт молекулярной биологии НАН подтвердил StateWatch, что может производить до 50 000 тестов в неделю, но не имеет на это денег.

Экономическая правда