Где взять кредит на карантине

Вопрос денег на товары, так называемой потребительской корзины, достаточно серьезно стал перед населением из-за продления карантина до 22.05.2020 года.

В связи с этим, у населения возникает потребность в финансовой поддержке, чтобы обеспечить основные потребности своих семей в питании и медицинском обслуживании.

Банки без особого энтузиазма предоставляют мелкие потребительские кредиты, ведь люди фактически потеряли свою платежеспособность. Что сегодня предлагают ломбарды, мы узнавали у представителей национальной сети ломбардов "Скарбниця".

Нас заверили, что не наблюдают аномального наплыва клиентов. Основное внимание сейчас ломбарды сосредотачивают на инновационных сервисах, которые позволяют выгодно кредитоваться, оставаясь дома.

"Кредит в ломбарде - это понятный и надежный способ гарантированно получить деньги. Сегодня у людей есть возможность, находясь дома на карантине, получить деньги с доставкой. Это так же просто, как заказать пиццу или продукты из магазина", - заверили нас в ломбарде " Скарбниця".

Согласитесь, это неплохой вариант при соблюдении условий карантина, но как ломбард выдает кредиты с доставкой, не совсем понятно, ведь мы привыкли, что как минимум 2 раза нужно прийти в отделение, чтобы сдать вещь и, закрыв кредит, выкупить ее обратно.

Услуга "Кредитный курьер" меняет привычное представление о ломбардах, которые активно внедряют инновации. Как ею можно воспользоваться с выгодой для себя?

1 Шаг Оформление заявки

На сайте ломбарда "Скарбниця" нужно оформить заявку, добавив фото и описание своего залога, а также указав свои персональные данные.

2 Шаг Согласование деталей и отправка залога

В разговоре с менеджером компании клиент знакомится с деталями доставки и отправляет предмет залога курьером в ломбард.

3 Шаг Согласование и получение средств

Получив посылку, оценщик связывается с клиентом и после согласования условий кредита, ломбард перечисляет деньги на карту. Если ваш кредит составил 1500 гривен и выше, а договор был заключен минимум на 14 дней, все расходы на доставку компенсируются самим ломбардом.

Погашать кредит можно в личном кабинете на сайте компании, оставаясь дома и не подвергая опасности себя и близких во время карантина. Если изначально вы взяли, лишь часть кредитных средств, можно добрать остаток суммы также через личный кабинет дистанционно.

Погасив кредит, не беспокойтесь о том, как попасть в отделение, ведь ломбард "Скарбниця" бесплатно хранит предметы залога своих клиентов на период карантина. Также, в ломбарде отменили взыскания штрафов и пени, а для клиентов, которые потеряли платежеспособность, применяются льготные условия обслуживания.

Для получения кредитных средств ломбарды не требуют справок с работы, наличия поручителей, кредитной истории.

Особенностью ломбардного кредита выступает предмет залога, которым обеспечивается сам кредит, а ряд инновационных сервисов позволяет клиентам с легкостью обслуживаться дистанционно.

Как видите, сегодня в список преимуществ добавилось еще одно - совсем не обязательно идти в отделение, чтобы взять кредит, ведь существует "Кредитный курьер".