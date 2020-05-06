Задолженность Пенсионного фонда перед единым казначейским счетом растет

В апреле Пенсионный фонд взял займ с единого казначейского счета на 11 млрд грн - это на треть больше, чем фонд брал займов в предыдущие месяцы. По результатам апреля задолженность ПФ перед ЕКС увеличилась на 3,6 млрд грн.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

"В апреле Пенсионный фонд взял займ с единого казначейского счета (ЕКС) аж на 11 млрд грн. Это - на треть больше, чем ПФ брал займов в предыдущие месяцы. А еще это - треть месячных расходов Пенсионного фонда (или 1/12 его годовых расходов). И по результатам месяца смог вернуть только 7,4 млрд грн.

По результатам апреля задолженность Пенсионного фонда перед ЕКС увеличилась на 3,6 млрд грн", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что совокупно за 4 месяца 2020 года были предоставлены займы на 36,7 млрд грн, а погашено - около 29,2 млрд грн.

"Таким образом, с начала года фактический дефицит ПФ (разрыв между его доходами, включая прямое финансирование из бюджета, и его затратами, - которые фонду приходится финансировать за счет займов ЕКС) составляет уже 7,9 млрд грн. И это - не считая того , что бюджет напрямую должен перечислить в Пенсионный фонд 202 млрд грн (что также является средствами на покрытие дефицита)", - подчеркивают экономисты.

"Это очередной "звоночек" последствий карантинных мероприятий для экономики: объемов ЕСВ недостаточно для осуществления пенсионных выплат.

Очевидно, здесь "сработали" как прямые освобождения от обязательности уплаты СЕВ (вроде ФЛП третьей группы за март-апрель), так и общая остановка деятельности многих бизнесов, следовательно невыплата заработной платы, а следовательно отсутствие взносов в Пенсионный фонд", - пояснили в КШЭ.

Экономическая правда