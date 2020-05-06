Печерский райсуд отказался уволить главу правления Приватбанка

Печерский райсуд Киева отказался удовлетворить иск "Первичной профсоюзной организации сотрудников Приватбанка" к набсовету банка об обязательствах расторгнуть трудовой договор с главойй правления банка Петром Крумханзлом и уволить его от этой должности.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда от 4 мая.

Отмечается, что в иске к набсовету Приватбанка и Кабмину профсоюз требовал обжаловать "бездействие" набсовета банка и разорвать контракт с Крумханзлом.

Напомним:

23 декабря Печерский райсуд Киева открыл производство по иску первичной профсоюзной организации сотрудников Приватбанка в этот же банк об "обжаловании бездействия наблюдательного совета" и об обязательствах уволить главу правления Петра Крумханзла.