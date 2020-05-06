Яйца, вода и бургеры: что заказывали украинцы в Glovo во время карантина

С начала карантина количество пользователей, которые впервые совершили заказ в приложении Glovo, выросло в 2 раза, а самый активный пользователь сервиса во время карантина сделал 155 заказов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Владельцы гаджетов на IOS и Android распределились среди пользователей приложения Glovo в соотношении 39% против 69%. Однако, пользователи на IOS за месяц делают на один заказ чаще, чем пользователи на Android. Соответственно, средний чек заказов у ​​пользователей на IOS выше на 5%", - говорится в сообщении.

Согласно данным платформы с 16 марта по 29 апреля 2020 года, количество заказов в бабле "Супермаркеты" выросло на 40%, а в "Аптеки" на 35%. Средний чек в этих категориях также вырос - на 25%.

Подчеркивается, что среди самых популярных товаров из супермаркетов в заказах украинцев - яйца, негазированная вода, овощи, яблоки и бананы, в топе алкогольных напитков - пиво и вино.

Из ресторанов курьеры Glovo чаще всего доставляли бургеры, салаты, азиатские блюда. Самый высокий чек за время карантина составлял 5132 грн, а самый маленький - 2 грн (стоимость порционного соевого соуса).

"Наиболее необычными заказами за период стали доставка 4 л свиной крови с особым комментарием "без комочков" и тест на определение коронавирусной инфекции.

Также сообщается, что тренд на безналичный расчет вырос и по последним данным составляет 55%.

Экономическая правда