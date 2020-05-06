Курс гривни не изменился, НБУ на межбанк не выходил

На валютном межбанке во вторник, 5 мая, покупатели и продавцы сами находили компромисс по курсу и вмешательство Нацбанка не понадобилось.

Котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,93 - 26,96 гривни..

Как сообщает Finance.ua, весь день покупатели и продавцы сами находили оптимальный для них курс. То предложение превышало спрос, то наоборот - покупателей становилось больше, но особенно на котировках это не сказывалось.

Отмечается, что к 11:00 доллар просел до 26,96 - 26,99 гривен, перед обедом на торги вышли основные игроки и курс подрос до 26,97 - 27,00 гривни.

"После 14 часов в том же спокойном формате доллар постепенно подешевел до 26,965 - 26,99 гривен, а завершилась сессия на отметке 26,94 - 26,965. НБУ на рынок не выходил", - говорится в сообщении.

Напомним:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 6 мая на уровне 26,97 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,26 гривни за евро (на 5 мая - 29,50 гривни).

Экономическая правда