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Google и Apple запретят отслеживать геолокацию людей с коронавирусом

Вторник, 5 мая 2020, 13:50
 

Новая технология Apple и Google для отслеживания возможных инфицированных не позволит устанавливать их точное местонахождение.

Об этом сообщает Techcrunch.

"Два крупнейших в мире поставщика операционных систем для смартфонов, которые контролируют около 99% мирового рынка смартфонов, разрабатывают технологию API, которая предупреждает владельцев телефонов о контакте с инфицированными людьми", - заявили в Google.

"На прошлой неделе первые версии технологии стали доступны посторонним разработчикам приложений. Компании также приняли новую политику, которую должны соблюдать все разработчики, работающие с API: они не могут получить разрешение на доступ к геолокации конкретного устройства", - говорится в сообщении.

Однако возможность отслеживать геолокацию зараженных останется в приложениях, которые не используют эту новую технологию Apple и Google.

Напоминаем:

О создании технологии для отслеживания людей, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, корпорации договорились в начале апреля. 

Предусматривается, что пользователи сами смогут сообщать, что у них диагностированы COVID-19, после чего их телефоны анонимно будут предупреждать об этом людей, с которыми зараженный лично контактировал в течение двух недель.

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Google Apple коронавирус

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