Чехлы, белье, маски: Что покупают украинцы за границей во время коронавируса

Aliexpress возглавляет рейтинг зарубежных интернет-магазинов в Украине. В апреле 2020 года количество заказов с Aliexpress возросло на 28% по сравнению с апрелем прошлого года.

Об этом говорится в пресс-релизе компании "Нова пошта".

За 1 квартал 2020 года "Новая почта Глобал" доставила только самолетами более 1 тыс тонн товаров из Китая и США.

Отмечается, что размер среднего чека на Aliexpress вырос с 6,6 доллара до 11,6 доллара. Среди заказов украинцев увеличилось количество защитных средств и товаров медицинского назначения - маски, респираторы, термометры и др.

Самыми популярными категориями товаров остаются чехлы для телефонов, кабели, зарядные устройства, одежда, обувь, белье и БАДы.

Следующими после Aliexpress по популярности среди украинцев являются американские онлайн-магазины: iHerb, Ebay, Amazon и 6 p.m.

Самыми активными покупателями из-за границы остаются жители больших городов - Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова. За время карантина вдвое увеличилось количество заказов от клиентов из Житомирской области.

"В среднем за день клиенты Новой почты заказывают около 2,6 тонн товаров с Aliexpress. Сейчас мы регулярно доставляем покупки чартерными грузовыми самолетами и поездом. Следующий самолет ожидаем уже в начале мая", - заявил Юрий Беневитский, директор "Новая Почта Глобал".



Напоминаем:

"Новая Почта Глобал" (ранее "Новая почта Интернешнл) с 2015 года предоставляет услуги международной экспресс-доставки, входит в группу компаний "Новая почта".

Компания развивает сервис NP Shopping - доставку из интернет-магазинов США, Китая, Великобритании и Польши, предоставляет услуги по импорту и экспорту для бизнеса и возможность осуществить отправления в большинство стран мира.

За 2019 год доставили 3,4 млн международных посылок, что на 26% больше, чем за 2018 год.

Экономическая правда