Курс гривни почти не изменился, НБУ выкупал излишки валюты

4 мая наблюдались низкие объемы сделок на межбанке, гривня укреплялась, НБУ выкупил до 20 миллионов долларов.

Котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,94 - 26,97.

По данным Finance.ua, на валютном рынке не наблюдались большие объемы сделок, что является обычной картиной для первого рабочего дня любого месяца.

Предложение было больше, чем спрос, и курс постепенно проседал к цели в 26,85-26,90 к концу торгов. Выход НБУ с интервенцией по выкупу доллара по 26,95 гривни частично удерживал его курс от падения к этим уровням. По подсчетам участников торгов, регулятор приобрел меньше 20 млн долларов.

Официальный курс гривни ослаб на 1 копейку, установившись на 5 мая на уровне 26,97 гривни за доллар.

Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,93 - 26,96.

Экономическая правда