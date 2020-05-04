"Детские" выплаты ФОПам: как оформить помощь

Кабмин решил предоставить дополнительную помощь ФОПам и безработным, у которых есть маленькие дети - ФОПам, имеющим ребенка до 6 лет, государство будет выплачивать 1779 грн, тем, кто имеет ребенка от 6 до 10 лет - 2218 гривен.

Об этом сообщает Центр общественного мониторинга и контроля.

Кто может получить помощь?

По информации Минсоцполитики, финансовую поддержку от государства могут получить ФОПы, а также малообеспеченные семьи, имеющие детей до 10 лет.

"Люди теряют средства к существованию. Поэтому мы предлагаем дополнительные программы социальной поддержки для семей с детьми в период карантина", - заявила руководительница ведомства Марина Лазебная.

Претендовать на доплаты могут ФОПы, которые относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога. При этом у них не должно быть задолженности по уплате ЕСВ в течение года.

"После согласования с бюджетным комитетом Верховной Рады, которое, я уверен, обязательно произойдет, более 300 тысяч семей физических лиц - предпринимателей смогут получить такую ​​помощь", - заявил президент Владимир Зеленский.

"Относительно соцпомощи безработным родителям, то предварительно они должны быть официально зарегистрированы в Центре занятости. Сейчас это можно сделать онлайн, например через приложение "Дія". По правительственным подсчетам, помощь на детей могут получить около 100 тысяч семей", - говорится в сообщении.

Эта господдержка не назначается, если семьи уже получают выплаты по программе "Муниципальная няня".

Сколько будут выплачивать?

Согласно постановлению Кабмина, дополнительная поддержка предоставляется на каждого ребенка до 10 лет в размере прожиточного минимума. В частности, ФОПам, имеющим ребенка до 6 лет, государство будет выплачивать 1779 грн, тем, кто имеет ребенка от 6 до 10 лет - 2218 гривен.

А среднемесячная помощь для малообеспеченной семьи с несовершеннолетними детьми составляет от 2800 до 3020 гривен.

По данным Минсоцполитики, выплаты будут финансироваться из Фонда борьбы с коронавирусом.

Как оформить пособие?

Оформить соцпомощь можно онлайн на сайте Минсоцполитики. Для этого нужно заполнить специальную форму на портале e-services.msp.gov.ua с помощью электронной цифровой подписи.

"Надо заполнить форму и добавить определенные документы. За три дня будет обработана информация управлением социальной защиты и будут перечислены средства на карточки предпринимателей", - пояснила Марина Лазебная.

К заявлению необходимо приложить копии паспорта и ИНН, а также свидетельство о рождении ребенка.

"Помощь будет выплачиваться на время карантина и в течение одного месяца после его отмены. То есть минимум в мае и июне", - говорится в сообщении.

Напомним:

Кабмин на заседании 22 апреля принял решение по обеспечению дополнительных социальных гарантий на период карантина для ФОПов, имеющим детей, и людей, которые потеряли работу и зарегистрировались в центре занятости как безработные.

Экономическая правда