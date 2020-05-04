Карантин: Кабмин рекомендовал госбанкам ограничить зарплаты руководства

Кабмин рекомендовал набсоветам государственных Приватбанка, Укрэксимбанка и Ощадбанка ограничить размер зарплат и вознаграждений главе и членам правления до конца месяца, в котором будет отменен карантин.

Об этом говорится в распоряжениях правительства №477-р-479-р от 29 апреля, опубликованных на сайте Кабмина.

Отмечается, что размер зарплат и вознаграждений должен находиться в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы, кроме пособия по временной нетрудоспособности и оплаты ежегодного отпуска.

Напомним:

29 апреля Кабмин ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 тысяч гривен в месяц.

Подчеркивается, что размер зарплат и вознаграждений не должен превышать 47 000 гривен в апреле 2020 года и до конца месяца, в котором заканчивается карантин.

Депутаты приняли 13 апреля изменения в госбюджет, которыми на период карантина определили предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат. (Минимальная зарплата сейчас установлена ​​на уровне 4723 гривен).

При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска.

Экономическая правда