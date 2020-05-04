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ПриватБанк продолжил льготный режим для переводов из Польши

Понедельник, 4 мая 2020, 13:18
 

ПриватБанк продолжил льготный период отправки переводов из Польши в Украину без комиссии до 30 июля 2020 года через мобильное приложение My Ria.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Для отправки бесплатного перевода из Польши в Украину нужно загрузить приложение My Ria (Play Market, App Store), зарегистрироваться и сделать транзакцию. Для завершения перевода нужно отсканировать штрих-код в ближайшем из 7000 банкоматов Euronet и оплатить транзакцию карточкой или наличными.

Получатель в Украине сможет зачислить средства через Privat24 или получить их в терминалах самообслуживания и банкоматах ПриватБанка. Получить переводы Ria из Польши можно как в евро, так и в долларах США.

Экономическая правда

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Приватбанк Польша

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