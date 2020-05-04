Индекс деловой активности стремительно ухудшился, компании планируют сокращения — НБУ

Индекс деловой активности украинских компаний снизился с 45,8 пунктов в марте, до 29,9 в апреле. Любое значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о преобладании пессимистических настроений бизнеса.

Об этом говорится в ежемесячном опросе предприятий Украины, которые организовует Нацбанк.

Основной причиной падения индекса стала пандемия коронавируса и карантинные меры, которые ограничили возможности ведения бизнеса, как в Украине так и за рубежом, сообщается в опросе.

Аналогичные индексы в других странах демонстрируют схожую динамику.

Сообщается, что наиболее пессимистические ожидания у предприятий сферы услуг.

Значительное количество компаний планирует проводить сокращение работников особенно в сфере строительства или отправляет в отпуск за свой счет.

Все компании ухудшили ожидания по объемам производства и продаж.

Это касается как тех предприятий, которые работают на внутреннем рынке, так и экспортеров.

В то же время снизились ожидания относительно цен на товары собственного производства и услуги.

"В ходе опроса многие предприниматели отмечали сложность организации удаленной работы, а также отмечаюь проблемы с уплатой налогов (ЕСВ в частности).

Также бизнес отмечает о необходимости в кредитных каникулах и поддержки от государства", - говорит директор департамента статистики и отчетности НБУ Юрий Половньов.

Экономическая правда