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Власти разрешили поэтапное открытие Disneyland

Воскресенье, 31 мая 2020, 17:32
 

Чиновники штата Флорида утвердили планы по поэтапному открытия Disneyland начиная с 11 июля.

Об этом сообщает Reuters.

После открытия парка обязательными правилами станут: температурный скрининг и ношение масок для гостей и работников Disneyland. Также в парке не будут организовывать парады, фейерверки и другие мероприятия, чтобы избежать скопления людей.

"После открытия компания Disney будет поощрять использование бесконтактных платежных систем. А также планирует расширять свои существующие мобильные системы заказов в ресторанах", - пишет издание.

Напомним:

Начиная с января, медиа-развлекательный гигант закрыл тематические парки по всему миру, чтобы ограничить распространение коронавируса

По оценкам компании, Disney потеряла 1 миллиард долларов с января по март из-за закрытия своих тематических парков.

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США

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