Индустриальный парк "Белая Церковь" планирует привлечь 250 миллионов долларовинвестиций

Индустриальный парк "Белая Церковь" утвердил план развития, в котором намерен до 2026 года привлечь 250 миллионов долларов инвестиций и создать более 30 новых предприятий.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"По нашим оценкам, к 2026 году на территории двух индустриальных парков будет создано дополнительно более 4 тыс рабочих мест, построено 235 тыс кв.м промышленной недвижимости, включая производственные и логистические помещения.

"Объем привлеченных инвестиций оценивается в 250 млн долл", - отметил Владимир Хмурич, генеральный директор ИП "Белая Церковь".

Инвестиции будут направлены на финансирование строительства новых производств и логистических комплексов, доукомплектации имеющихся производств, автоматизацию бизнес-процессов и научно-исследовательские разработки, которые будут способствовать развитию инноваций и внедрению лучших отраслевых практик.

Также это инвестиционно-привлекательными считаются проекты по энергосбережению и IТ-проекты.

В пресс-релизе сообщается, что "Индастриал Парк Менеджмент" (ИПМ) победил в конкурсе по выбору управляющей компании индустриальных парков "Белая Церковь 1" и "Белая Церковь 2".

Напомним:

Общая площадь ИП "Белая Церковь" - более 70 га. По данным пресс-службы, на начало 2020 резидентами индустриального парка есть шесть компаний. Первым проектом стал завод электрофурнитуры Plank Electrotechnic LLC.