Renault сокращает рабочие места

Компания Renault увольняет 14600 своих работников, руководство считает, что такие меры помогут пережить коронавирусный кризис.

Об этом сообщает CNN.

На французском рынке будет уволено около 4600 человек, а на других - еще 10 тыс.

Издание отмечает, что акции Renault упали почти на 50% за год, поэтому компания ведет переговоры с французским правительством, которому принадлежит 15% акций, про условия кредита на 5,4 млрд долл.

"Кризис Covid только ухудшил существующую ситуацию. Эта неблагоприятная экономическая ситуация показала несовершенство нашей бизнес-модели, со ставкой на рекордные продажи на рынках которые развиваются ", - заявила в. о. генерального директора Клотильда Делбос.

Компания также планирует сократить количество автомобилей, которые выпускает ежегодно, с 4 млн до 3,3 млн до 2024 года и прекратить продажу автомобилей марки Renault в Китае. Реализация плана обойдется в 1,3 млрд долл, сообщает издание.

Издание также сообщает, что Renault столкнулась с проблемами еще до появления коронавируса. Компания сообщила об ухудшение своих финансовых показателей за последние десять лет в прошлом году, когда чистая прибыль упала на 99% и составила лишь 21 млн долларов.

Напомним:

В субботу, 30 мая, на севере Франции, несколько тысяч людей вышли на протест против новых мер экономии автоконцерна Renault.

В пятницу, 29 мая, компания объявила о сокращении постоянных расходов более чем на 2,2 млрд долл в течение следующих трех лет.

Во вторник президент Франции Эммануэль Макрона объявил о предоставлении финансовой помощи в размере 8,8 миллиарда долларов для автомобильной промышленности страны.