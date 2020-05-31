Виноградари и виноделы обратились к Президенту и Правительству относительно уменьшения налогов

Виноградари и виноделы обратились к Президенту и Правительству относительно уменьшения налоговой нагрузки для минимизации экономических последствий пандемии COVID-19 и карантина.

Об этом говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что инициативу поддержали более 50 виноградарских хозяйств и крупнейшие винодельческие предприятия.

В связи с ухудшением экономической ситуации в отрасли и неблагоприятными климатическими условиями в Причерноморском регионе в этом году, в открытом письме призывают отменить некоторые налоговые сборы и уменьшить финансовую нагрузку.

В пресс-релизе отмечается, что наблюдается рост импорта алкогольных напитков в течение последних трех лет. "Например, уторговельних сетях по итогам 2019 года доля импортной продукции в денежном выражении составляет: вина - 58%, игристых вин - 51%, вермутов и аперитивов - 69%".

В некоторых торговых сетях процент импортной алкогольной продукции, которая предлагается конечному потребителю достигает 85%, а отечественной лишь 15%.

Основные требования производителей:

Освобождение предприятий-производителей алкогольной продукции от уплаты налога на добавленную стоимость и акцизного налога на алкогольную продукцию.

Введение положения о том, что в торговых сетях процент представленности отечественной алкогольной в сравнении с импортной продукцией должен быть не менее 50%.

Восстановить специальный режим налогообложения налога на добавленную стоимость для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся выращиванием многолетних насаждений, животноводством.

Внедрить разные по размеру ставки акцизного налога для производителей алкогольных напитков и импортеров. Размер ставок акцизного налога для импортных алкогольных напитков должен быть выше на 30% или более от размера ставок акцизного налога для отечественных алкогольных напитков.

Ввести ввозную пошлину на алкогольную продукцию, которая импортируется на таможенную территорию Украины.

Экономическая правда