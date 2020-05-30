Uber Shuttle возобновляет работу в обычном режиме: медработники смогут ездить бесплатно

Сервис Uber Shuttle возобновит работу в Киеве с первого июня, оставив при этом льготы для медработников.

Об этом пишет Liga.Tech.

Во время карантина Uber Shuttle трансформировали в сервис Shuttle Heroes, поездки в котором были бесплатными по специальному пропуску.

Издание пишет, что в компании заверили, что медработники и в дальнейшем смогут пользоваться шаттлами бесплатно, подав заявку на получение специального кода.

Также сообщается, что маршруты и цены остаются такими же, как и раньше, "с незначительными исключениями".