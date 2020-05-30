США лишат Гонконг особого торгового статуса

США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку по мнению Штатов, он перестал быть автономной составляющей Китая.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, пишет The New York Times.

"Китай заменил свое обещание следовать принципу "одна страна - две системы" на принцип "одна страна - одна система", - заявил Трамп.

"Мы начнем рассматривать отказ от ряда привилегий", - сказал он, пояснив, что это касается, в частности, торговли и соглашений об экстрадиции.

Трамп добавил, что США отзовут статус самостоятельной таможенной территории Гонконга, а также введут санкции в отношении должностных лиц, которые "прямо или косвенно подрывают автономию Гонконга". "Наши действия будут решительными и значительными", - заявил президент США.

Напоминаем:

Ранее на этой неделе премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, на время прекратившихся в конце прошлого года после начала распространения коронавируса.

В прошлом США заключили ряд соглашений с Гонконгом, дающих тому особый статус при торговле. Также стороны договорились об условиях экстрадиций.

В Вашингтоне заявляли о стремлении заключать двусторонние соглашение с Гонконгом в разных сферах, включая культуру, образование, торговлю, инвестиции с целью поддерживать существование принципа "одна страна - две системы в Китае".