НБУ: Экономическая активность восстанавливается, однако достаточно медленно
Суббота, 30 мая 2020, 12:20
В Нацбанке заявили, что экономическая активность в ряде секторов восстанавливается, однако пока достаточно медленно.
Об этом говорится в экономическом обзоре НБУ.
В регуляторе отмечают, что спад на производстве электроэнергии стабилизировался (по оценке НБУ, в мае составит -10.6% * р / р, на уровне предыдущего месяца - ЭП), что по словам НБУ "прежде всего свидетельствует о все еще слабые показатели промышленности".
Также отмечается, что продолжается восстановление работы кафе и ресторанов и растет количество регистрации ФЛП. В регуляторе говорят, что это "признак активизации малого бизнеса и сектора услуг".
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua