НБУ: Экономическая активность восстанавливается, однако достаточно медленно

В Нацбанке заявили, что экономическая активность в ряде секторов восстанавливается, однако пока достаточно медленно.

Об этом говорится в экономическом обзоре НБУ.

В регуляторе отмечают, что спад на производстве электроэнергии стабилизировался (по оценке НБУ, в мае составит -10.6% * р / р, на уровне предыдущего месяца - ЭП), что по словам НБУ "прежде всего свидетельствует о все еще слабые показатели промышленности".

Также отмечается, что продолжается восстановление работы кафе и ресторанов и растет количество регистрации ФЛП. В регуляторе говорят, что это "признак активизации малого бизнеса и сектора услуг".

Экономическая правда