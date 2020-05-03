Объем экспорта зерновых культур увеличился на 20%
Объем экспорта зерновых культур с начала 2019/20 маркетингового года по состоянию на 30 апреля составил более 50,5 миллионов тонн, что на 19,4% выше показателей минувшего года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает АПК-Информ.
Так, пшеницы с начала сезона экспортировано почти 19 млн тонн, что на 4,6 млн, или 32,3% выше прошлогоднего объема.
Поставки ячменя на внешние рынки превысили 4,68 млн тонн (+38,7%). Экспорт ржи составил 8,2 тыс тонн против 88,2 тыс на эту же дату прошлого года.
Экспорт кукурузы на внешние рынки за отчетный период превысил 26,2 млн тонн (+9,8%).
Вместе с тем, экспорт украинской муки достиг почти 295,2 тыс тонн, что на 22,4% больше, чем годом ранее.
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