Баффет потерял более 55 миллиардов долларов из-за обесценивания акций

Портфель акций холдинга Berkshire Hathaway, председателем совета директоров которого является Уоррен Баффет сократился за квартал на 55,5 миллиардов долларов.

Об этом пишет Bloomberg.

Акции самой Berkshire с начала года упали на 19%. Агентство отмечает, что это хуже результатов индекса S&P 500, который снизился с начала года на 12%.

Больше всего в портфеле компании пострадали акции железнодорожного оператора BNSF, Precision Castpart – производителя продукции для промышленных и энергетических компаний, авиакомпании Boeing, а также обувной и швейный бизнесы, сообщившие о снижении прибыли на 34%.