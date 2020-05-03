Баффет потерял более 55 миллиардов долларов из-за обесценивания акций
Воскресенье, 3 мая 2020, 15:20
Портфель акций холдинга Berkshire Hathaway, председателем совета директоров которого является Уоррен Баффет сократился за квартал на 55,5 миллиардов долларов.
Об этом пишет Bloomberg.
Акции самой Berkshire с начала года упали на 19%. Агентство отмечает, что это хуже результатов индекса S&P 500, который снизился с начала года на 12%.
Больше всего в портфеле компании пострадали акции железнодорожного оператора BNSF, Precision Castpart – производителя продукции для промышленных и энергетических компаний, авиакомпании Boeing, а также обувной и швейный бизнесы, сообщившие о снижении прибыли на 34%.
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