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Вывод 28 миллионов: ГБР сообщило о подозрении экс-главе набсовета "Вектор Банка"

Пятница, 29 мая 2020, 20:29
 

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении по завладению чужим имуществом на сумму более 28 млн грн экс-главе наблюдательного совета "Вектор Банка".

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным ведомства, с 2015 года должностные лица банка, в частности глава наблюдательного совета, выдавали кредиты подконтрольным субъектам хозяйственной деятельности.

"В дальнейшем, путем составления фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг, полученные таким образом кредитные средства перечислялись на счета связанных с банком субъектов предпринимательской деятельности, выводились в наличные и присваивались участниками преступной схемы.

По результатам деятельности указанной схемы должностные лица банка завладели средствами в сумме более 28 млн гривен", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним:

2 марта 2017 года правление Нацбанка приняло решение "Об отнесении ОАО "Вектор Банк" в категорию неплатежеспособных".

Как отмечалось, существенное уменьшение ликвидных средств банка и представление недостоверной статистической отчетности стали причинами назначения в банк куратора и отнесения ОАО "Вектор Банк" к категории проблемных.

Экономическая правда

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