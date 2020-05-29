НБУ установил курс гривни на первый день июня
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару, установив его на 1 июня на уровне 26,87 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных НБУ.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,93 гривни.
Напомним:
29 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,90 - 26,93.
29 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,83 - 26,86 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 29 мая на уровне 26,91 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,62 гривни (на 28 мая - 29,72 гривни).
Экономическая правда
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