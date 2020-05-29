Цены на продукты в течение недели не изменились – Нацбанк

В течение недели с 22 по 28 мая цены на продукты питания почти не изменились - подорожание изделий из муки и фруктов компенсировалось снижением цен на свинину, овощи и шоколад.

Об этом говорится в экономическом обзоре НБУ.

В частности, хлеб подорожал на 0,2%, а кондитерские изделия из муки - на 0,3%. В то же время цены на макаронные изделия, а также - на муку и крупы - не изменились.

Говядина подрожала на 0,1%, а свинина - наоборот подешевела на 0,3%. На 0,2% выросло в цене мясо домашней птицы.

Рыба и продукты из рыбы подешевели на 0,2%, а молочные продукты - подорожали на 0,3%.

Яйца и масло выросли в цене на 0,1%.

Фрукты подорожали на 0,5%, но на 0,8% подешевели овощи.

Сахар и мед подорожали на 0,1% и 0,2% соответственно, а шоколад - наоборот потерял в цене 0,4%.

Экономическая правда