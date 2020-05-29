Аукцион НБУ по рефинансу: Еще 1 банк привлек 165 миллионов

Нацбанк на 5 аукционе по рефинансировании банков сроком до 90 дней удовлетворил заявку 1 банка на 165 миллионов гривен.

Об этом говорится в данных регулятора.

Ранее НБУ установил постоянную ставку для соответствующего рефинансирования на уровне учетной ставки (8%).

Перед этим Нацбанк провел 4 аукциона по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 9,5 млрд грн. Первый из аукционов прошел 30 апреля, во время которого НБУ выдал рефинанс 9 банкам на 6,9 млрд грн.

8 мая НБУ провел первый тендер по рефинансированию банков на срок от года до 5 лет, на котором предоставил 11 банкам 2,4 млрд грн.

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Экономическая правда