Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась

29 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,83 - 26,86 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,83 - 26,86 гривни;

Евро - 29,80 - 29,83 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,77 - 27,01 гривни. Евро покупают по 29,40 гривни, продают по 29,81 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,86 - 26,94 гривни, евро - 29,45 - 29,72 гривни.

Напомним:

29 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,90 - 26,93.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 29 мая на уровне 26,91 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,62 гривни (на 28 мая - 29,72 гривни).

Экономическая правда