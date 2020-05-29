Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась
29 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,83 - 26,86 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,83 - 26,86 гривни;
Евро - 29,80 - 29,83 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,77 - 27,01 гривни. Евро покупают по 29,40 гривни, продают по 29,81 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,86 - 26,94 гривни, евро - 29,45 - 29,72 гривни.
Напомним:
29 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,90 - 26,93.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 29 мая на уровне 26,91 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,62 гривни (на 28 мая - 29,72 гривни).
Экономическая правда
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