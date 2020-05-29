АМКУ предупредил "Укрзализныцю" по поводу грузовых перевозок

Антимонопольный комитет рекомендует "Укрзализныци" предоставлять услуги по грузовым перевозкам на равных условиях.

Об этом сообщает сайт ведомства.

В Комитет обратилось Объединение предприятий "Укрметаллургпром" с жалобой на введение АО "Укрзализныця" перевозок грузов на особых условиях - по расписанию движения маршрутных поездов, которые имеют преимущества в скорости перевозок и сроках доставки грузов.

В ходе расследования установлено, что введя перевозки грузов по расписанию движения маршрутных поездов, АО "Укрзализныця" создало неравные условия перевозки для заказчиков услуг.

Для отдельных грузовладельцев это позволило сократить сроки доставки грузов, а для других - из-за дефицита локомотивного парка "Укрзализныци" и отсутствия перерабатывающей способности железных дорог - влияло на своевременность доставки грузов.

Сообщается, что увеличение нагрузки и неравномерность приема груза получателями и отсутствие ритмической обработки подхода поездов к портам привели к увеличению количества брошенных поездов на подходе (средний показатель ноября 2019 по АО "Укрзализныця" составил 252 поезда, в связи с них 125 - по филиалу "Одесская железная дорога ").

Фактически часть вагонов стала "составами на колесах". Насыщение загруженного потока поездов в направлении портов Черного моря достигло критического предела по отдельным вагонам задержка достигала более 30 дней.

Экономическая правда