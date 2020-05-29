Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
29 мая котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:25 установились на уровне 26,88 - 26,90 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 14:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,88 - 26,90 гривни;
Евро - 29,92 - 29,94 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,78 - 27,01 гривни. Евро покупают по 29,34 гривни, продают по 29,85 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,88- 26,94 гривни, евро - 29,50 - 29,73 гривни.
Напомним:
29 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,90 - 26,93.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 29 мая на уровне 26,91 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,62 гривни (на 28 мая - 29,72 гривни).
Экономическая правда
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