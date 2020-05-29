За карантин долги перед медиками выросли на 54%

На 10 марта долг по зарплатам перед медиками составил почти 15 млн грн, до 18 мая долг вырос на 54%.

Об этом сообщают аналитики YouControl со ссылкой на данные реестра Госслужбы по вопросам труда.

Наибольший прирост задолженности наблюдается в следующих областях: Львовская (долг увеличился на 6,33 млнгрн), Тернопольская (на 1,79 млн грн), Сумская (на 0,39 млн грн) и Киевская область (на 0,72 млн грн).

Данные из реестра Госслужбы свидетельствуют, что наибольшая доля долга приходится на учреждения с основным КВЭД "Деятельность лечебных учреждений" и составляет более 60% общего долга по медикам.

Согласно информации, предоставленной Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), за период с 1 марта до 21 мая служба выплатила медицинским учреждениям первичной медицинской помощи 4,43 млрд грн, специализированным учреждениям и учреждениям экстренной помощи - 9,68 млрд грн, а за оказание помощи пациентам с COVID - 247,94 млн грн.

"Все выплаты учреждениям за предоставленные услуги были осуществлены вовремя и в полном объеме", - уверяют в пресс-службе НСЗУ.

Учреждение занимается финансированием медицинских учреждений, заключивших договор с ней, а это 1620 коммунальных медучреждений. То есть практически все больницы Украины, которые находятся в коммунальной собственности, 61 частное медучреждение и четыре ФЛП, предоставляющих медицинские услуги.

По поводу механизма финансирования, НСЗУ акцентирует на том, что перечисляет средства непосредственно на счета медицинских учреждений.

"Далее заведение самостоятельно распоряжается этим бюджетом. В том числе, выплачивает заработную плату работникам. Механизм начисления заработной платы и премий и надбавок отмечается в коллективном договоре, который подписывают все работники", - рассказали в пресс-службе НСЗУ.

YouControl проверил наличие задолженностей в реестре Госслужбы по вопросам труда и обнаружил, что учреждения, которые имели долг на 18 мая, на 25 мая сократили его суммарно лишь на 10%.

Общий объем долга таких медучреждений равнялся на эту дату 21,16 млн грн.