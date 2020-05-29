"Укравтодор": Лишь 2% из обследованных мостов полностью исправны

Лишь 2% с 35% обследованных мостов находятся в полностью исправном состоянии, 10,6% - ограниченно исправны, а 2,7% - недееспособны в принципе.

Об этом заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков во время презентации концепции государственной экономической программы восстановления мостов на дорогах на 2020-2025 годы, передает "Интерфакс-Украина".

"Всего обследовано 35% из 16 200 мостов и сооружений - то есть, мы даже не располагаем информацией о том, в каком они состоянии. Можно сказать, что только 2% мостов в исправном состоянии", - подчеркнул Кубраков.

Из обследованных мостов 10,6% - ограниченно исправны, 57,8% - дееспособны, 26,9% - ограниченно дееспособны, а 2,7% - недееспособны в принципе.

По его словам, в основном мосты строились в 60-70-е годы (суммарно 8 700 сооружений).

Глава "Укравтодора" добавил, что Украина 16 155 искусственных сооружений, подпадающих под терминологию "мосты" в соответствующей государственной целевой программе. Из них обследовано лишь 35% (5 631 сооружений).

При этом, с обследованных мостов 71% - государственных, 15% - местных сооружений, только 36% соответствуют современным стандартам по весогабаритным параметрам.

Напомним:

Ранее мэр Киева Виталий Кличко поручил коммунальным службам обследовать столичные мосты и путепроводы и демонтировать фрагменты облицовки, несущие потенциальную опасность. Также он отметил, что с 171 конструкции мостов и путепроводов - 75 в предаварийном состоянии.