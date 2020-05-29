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"Нова пошта" возобновляет платное хранение посылок

Пятница, 29 мая 2020, 11:54
 

С 1 июня "Нова пошта" восстанавливает стандартные условия услуги хранения - посылки бесплатно хранятся 7 календарных дней, на восьмой день начинает начисляться плата.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новая почта ввела бесплатное хранение отправлений 18 марта, с началом ограничительных мер связанных с пандемией.

"Сейчас в городах восстанавливается движение общественного транспорта, планируется восстановление междугородних и межобластных пассажирских перевозок. Поэтому мы приняли решение возобновить действие услуги", - заявляется в сообщении.

Сообщается, что плата за хранение посылок и грузов не будет начисляться до 7 июня включительно.

Для тех отправлений, которые поступят в отделение до 1 июня включительно, первым платным днем хранения будет 8 июня.

Для отправлений, которые будут поступать в отделение после 1 июня, будут действовать стандартные условия услуги.

Экономическая правда

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Новая почта

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