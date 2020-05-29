Интернет "Укртелеком" работает со сбоями по всей Украине

Компания "Укртелеком" предупреждает о сбое в работе своей сети по всем регионам Украины.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртелекома".

"В связи с техническим сбоем оборудования в сети у некоторых абонентов по всем регионам Украины фиксируются проблемы с авторизацией. Специалисты компании занимались устранением последствий сбоя ночью и уже восстановили сервис для части абонентов", - сообщает "Укртелеком".

"К сожалению, проблема носит индивидуальный характер для каждой области, что затрудняет ее оперативное решение", - добавили в компании.

Отмечается, что ситуация не повлияла на услуги голосовой связи.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине.

Экономическая правда