Интернет "Укртелеком" работает со сбоями по всей Украине
Компания "Укртелеком" предупреждает о сбое в работе своей сети по всем регионам Украины.
Об этом сообщает пресс-служба "Укртелекома".
"В связи с техническим сбоем оборудования в сети у некоторых абонентов по всем регионам Украины фиксируются проблемы с авторизацией. Специалисты компании занимались устранением последствий сбоя ночью и уже восстановили сервис для части абонентов", - сообщает "Укртелеком".
"К сожалению, проблема носит индивидуальный характер для каждой области, что затрудняет ее оперативное решение", - добавили в компании.
Отмечается, что ситуация не повлияла на услуги голосовой связи.
"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине.
Экономическая правда
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