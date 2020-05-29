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Аэропорт "Борисполь" взял первый кредит на восстановление

Пятница, 29 мая 2020, 10:45
 

Международный аэропорт "Борисполь" договорился о кредите в 10 миллионов долларов от Альфа-Банка.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Доходы предприятия упали более чем на 90%, и мы вынуждены обращаться за помощью к государству и финансовым партнерам. Альфа-Банк - коммерческий банк, который поддержал нас кредитными средствами. Благодаря этой поддержке мы сможем постепенно восстанавливать свою деятельность" – сказал генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин.

В "Борисполе" отмечают, что были вынуждены искать дополнительное финансирование для поддержания деятельности, поскольку авиационная отрасль понесла наибольшие потери в условиях карантина.

Напоминаем:

"Борисполь" оценивает потери от введения карантинных мероприятий в 380 млн грн в месяц. 

Аэропорт ожидает убытки по итогам этого года и просит разрешить Мининфраструктуры динамично менять его финансовый план в связи с кризисом.

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Борисполь Альфа Банк кредит

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