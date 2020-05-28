"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на три поезда

"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 3 поезда: №782/781 сообщением Киев - Черкассы, №786/785 Киев - Шостка и №790/789 Киев - Кропивницкий, в общем уже открыта продажа билетов на 29 поездов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

"Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагон в ночных поездах.

Кроме того, будет проводиться санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Напомним:

После восстановления железнодорожного движения в украинских поездах проводники не будут предлагать напитки и кондитерские изделия, но должны ежечасно мыть туалеты и пол в салоне вагона.

Поезда поедут курсировать в Украине с 1 июня.

По состоянию на утро 28 мая "Укрзализныця" распродала более 21 000 билетов, из них 97% - через интернет.

Укрзализныця с 1 июня будет продавать билеты за 90 дней до даты отправления поезда, а не 45 или 60 дней, как это было раньше.

Экономическая правда