Зеленский: Украине нужно больше экономических решений при выходе из эпидемии

Президент Владимир Зеленский заявил, что экономических решений для выхода из эпидемии коронавируса сегодня недостаточно.

Об этом он заявил на селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса.

"Сейчас такая стадия выхода из эпидемии COVID-19, из карантина, когда люди ждут понимания и поддержки от государства. Украине нужно больше экономических решений при выходе из эпидемии. Учитывая то, что происходит в мире, нам нужно как можно быстрее создать новые экономические программы помощи", - подчеркнул Зеленский.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин готовит программы выхода из экономического кризиса после эпидемии.

В частности, речь идет о рефинансировании бизнеса, помощи по безработице.

Шмыгаль также пообещал на следующей неделе представить другие экономические программы. Кроме этого, по его словам, правительство подсчитывает потери от последствий эпидемии коронавируса.

Также Шмыгаль пообещал, что, несмотря на слухи, коммунальные платежи не будут расти.

Экономическая правда