Из-за коронавируса "МАУ" сократила 900 сотрудников

Авиакомпания "МАУ" заявила, что из-за существенного снижения объемов деятельности в связи с карантинными ограничениями сократила 900 сотрудников.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В связи с введением 17 марта ограничительных мер на регулярные пассажирские авиаперевозки, работа МАУ была практически остановлена.

Сейчас менеджмент компании принимает все возможные меры по сокращению расходов и генерирования доходов от разовых рейсов. Наша цель - сохранить компанию и ключевой персонал, в частности - летный. К большому сожалению, существенное снижение объемов деятельности авиакомпании повлекло вынужденное сокращение 900 высокопрофессиональных сотрудников МАУ ", - заявил президент МАУ Евгений Дыхне.

В компании добавили, что готовятся к реализации бизнес-стратегии, направленной на возобновление полетов.

Отмечается, что планы рассчитаны с учетом оптимистического сценария по снятию ограничений на свободный выезд/въезд в/из Украины с 15 июня 2020 года как украинцев, так и иностранцев.

"МАУ прогнозирует, что после восстановления операционной деятельности пассажиропоток авиакомпании сократится примерно на 46% - до 1,9 млн пассажиров (из которых 0,986 млн уже перевезено с начала 2020 годадо локдауна)", - йеться в сообщении.

К апрелю 2021 года - на начальном этапе рестарта - МАУ планирует выполнять международные среднемагистральные point-to-point рейсы, способные демонстрировать высокую загрузку без поддержки транзита, а также восстановить внутренние рейсы.

"На втором этапе - после нормализации трафика - восстановить минимальную международную сеть. Выполнение дальнемагистральных рейсов возможно после организации ключевых фидерных маршрутов - ориентировочно с апреля 2021-го", - добавили в компании.

Перевозчик в начале возобновления полетов планирует задействовать 14 самолетов с последующим увеличением до 28 воздушных судов.

Экономическая правда