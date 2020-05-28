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Приватбанк продлил кредитные каникулы малому и среднему бизнесу

Четверг, 28 мая 2020, 13:30
 

ПриватБанк продлил до конца июля 2020 года "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей, которые были введены с начала марта на период карантина.

Об этом сообщает пресс-служба банка. 

Такая отсрочка платежей действует для всех клиентов малого и среднего бизнеса по продуктам "Кредитный лимит на счет" и "Кредитный лимит Предпринимательский", по которым требование обязательного ежемесячного обнуления лимитов перенесено на 31.07.2020 года. Для получения отсрочки по процентам и ежемесячным комиссиям клиентам необходимо дополнительно подать заявку.

"Кредитные каникулы" введены ПриватБанком  как по кредитам без просроченной задолженности, так и по кредитам, которые не были погашены вовремя с начала марта. Также до конца июля банк отменил начислении штрафов и пени по всем уже просроченным ранее кредитам клиентов малого и среднего бизнеса.

Напомним, что с 25 мая ПриватБанк существенно снизил ставки по всем новым и действующим кредитам бизнеса.

Экономическая правда

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Приватбанк кредиты

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