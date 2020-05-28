Лоукостер EasyJet сократит треть персонала из-за пандемии

Британская бюджетная авиакомпания EasyJet собирается сократить до 4500 своих работников и уменьшить парк самолетов после краха авиаперевозок в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает Sky News.

Этот шаг представляет собой сокращение почти трети из 15 тысяч сотрудников базирующейся в Лутоне авиакомпании.

EasyJet присоединяется к другим перевозчикам, включая British Airways и Ryanair, которые уже объявили о серьезных потерях рабочих мест в ответ на пандемию COVID-19, опустошившую авиационную промышленность во всем мире.

Исполнительный директор EasyJet Йохан Лундгрен сказал: "Мы понимаем, что сейчас очень тяжелые времена, и нам приходится принимать очень сложные решения, которые повлияют на наших людей, но мы хотим защитить как можно больше рабочих мест в долгосрочной перспективе".

"Хотя мы восстановим полеты 15 июня, мы ожидаем, что спрос будет расти медленно, вернувшись к уровню 2019 года примерно через три года. На этом фоне мы планируем сократить численность нашего флота, оптимизировать сеть и наши базы", - отметил он.

Как сообщалось, британская бюджетная авиакомпания EasyJet восстановит ряд рейсов 15 июня, а всем пассажирам и членам экипажа нужно будет носить маски.

Европейская правда