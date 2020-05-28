Банк Кореи ждет худшего года для экономики с 1998 года
Центральный банк Южной Кореи снизил процентные ставки до рекордного минимума и предупредил, что пандемия коронавируса будет тяжелее, чем мировой финансовый кризис 2008 года.
Об этом сообщает Reuters.
Совет управляющих Банка Кореи единогласно принял решение о снижении процентной ставки на четверть процентного пункта до 0,5%, минимума с момента введения нынешней системы в 1999 году.
Такого решения ожидали 12 из 19 экономистов, опрошенных Рейтер.
Центробанк также ухудшил прогноз для экономики на 2020 год и теперь ждет снижения ВВП на 0,2%, тогда как в феврале прогнозировался рост на 2,1%.
Сокращение станет сильнейшим с 1998 года - со времен азиатского финансового кризиса.
Банк Кореи также снизил прогноз инфляции в этом году до 0,3% с 1%.
"Мы планируем активно покупать казначейские облигации для стабилизации рынков в случае повышения волатильности долгосрочной доходности", - сказал глава регулятора Ли Чжу-Йол на пресс-конференции.
"После снижения ставки, процентная ставка теперь очень близка к фактической нижней границе".
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua