Экономическая активность в США упала из-за карантина

Экономическая активность во всех двенадцати округах США в апреле - середине мая снизилась, при этом в большинстве из них значительно.

Об этом говорится в опубликованном Федеральной резервной системой региональном обзоре Beige Book.

Опрошенные бизнесмены выразили надежду, что общая активность будет расти после возобновления работы предприятий, хотя перспективы остаются весьма неопределенными. У большинства респондентов оценки потенциальных темпов восстановления были пессимистичными.

Снижение активности было особенно сильным в гостиничной и досуговой отраслях, с очень слабой активностью в сфере путешествий и туризма, отмечается в документе.

Продажи автомобилей были значительно ниже, чем год назад, хотя в некоторых районах в последнее время отмечалось улучшение ситуации.

"Реализация жилой недвижимости упала отчасти из-за меньшего количества выставленных на продажу домов и ограничений на просмотры продаваемых домов во многих районах. Строительная активность также упала, так как во многих районах не удалось реализовать новые проекты", - говорится в обзоре.

Активность в энергетической сфере резко упала, поскольку компании объявили о закрытии нефтяных скважин. В результате количество действующих буровых установок в стране упало до минимального в истории уровня.

Занятость продолжала снижаться во всех округах, в том числе в большинстве было отмечено значительное ухудшение, так как социальное дистанцирование и закрытие бизнеса сказались на числе сотрудников во многих фирмах. Изменение заработной платы было разнонаправленным: некоторые компании снижали выплаты, тогда как другие временно повышали ее для основных сотрудников.

Экономическая правда