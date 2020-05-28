Цены на нефть дешевеют второй день подряд

Нефть дешевеет на торгах 28 мая на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 по киевскому времени составляет 34,14 доллара за баррель, что на 0,6 доллара (1,73%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

По итогам торгов в среду июльские контракты снизились в цене на 1,43 доллара (3,95%).

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевели на 1,05 доллара (3,2%) - до 31,76 доллара за баррель.

Днем ранее цена контрактов уменьшилась на 1,54 доллара (4,48%).

Согласно данным Американского института нефти, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 22 мая, увеличились на 8,7 млн баррелей.

Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей будет обнародован 28 мая. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют, что он покажет снижение запасов на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей.

Эксперты рейтингового агентства Moody's понизили среднесрочный прогноз цен на нефть до 45-65 долларов за баррель с 50-70 долларов за баррель.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 ускорила структурные изменения в мировом потреблении нефти, что сократило необходимость разработки месторождений с высокой себестоимостью добычи для поддержания объемов производства в следующие 3-5 лет, говорится в обзоре Moody's.