"Газовая схема": Немецкий суд отказал в экстрадиции Онищенко в Украину
Судьи Высшего земельного суда Ольденбурга отказали в экстрадиции в Украину подозреваемого в создании коррупционных схем бывшего депутата Веховной Рады Александра Онищенко.
Источник: Deutsche Welle
Детали: Соответствующее решение в Германии приняли в среду, 27 мая.
Отмечается, что ходатайство украинской прокуратуры не удовлетворили "из-за отсутствия гарантии надлежащего содержания Онищенко в украинской тюрьме".
В частности, в объяснении постановления говорится, что "существует значительная вероятность" того, что в случае его экстрадиции "не будут соблюдены минимальные стандарты международного права относительно условий содержания в тюрьмах", в том числе и Европейской конвенции по правам человека, поэтому экстрадиция является недопустимой.
До этого суд обратился к украинским властям с просьбой предоставить "детальное описание" условий содержания под стражей, на которые мог бы рассчитывать Онищенко в следственном изоляторе в Киеве.
Сообщается, что украинская сторона проинформировала немецкий суд "только в общих чертах".
Немецкие судьи сослались в своем решении на доклад Совета Европы, где эксперты СЕ отметили "нечеловеческие условия содержания заключенных, унижающие человеческое достоинство" в украинских тюрьмах.
Также немецкие судьи отменили ордер об аресте Онищенко.
После решения немецкого суда бывший украинский нардеп может покинуть тюрьму.
Онищенко провел несколько месяцев в тюрьме Ольденбурга. Сообщается, что в течение этого времени ему сделали операцию на сердце в расположенной возле больнице.
Что было раньше: В январе Высший антикоррупционный суд решил слушать дело беглого экс-депутата Александра Онищенко заочно и просил немецких правоохранителей вручить подозреваемому повестку с вызовом на судебное заседание.
5 мая суд поручил назначить Онищенко и его сообщнице бесплатных адвокатов, потому что его защитники не пришли в суд.
13 мая дело Онищенко в Украине начали рассматривать по существу.
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Предыстория:
По данным НАБУ, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргазвыдобування" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен.
5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко.
29 ноября 2019 года Онищенко задержали и посадили под стражу в Германии. Там он, по решению немецкого суда, ожидал на решение об экстрадиции в Украину.
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