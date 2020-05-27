Владимир Манукян: Моя цель - изменить отношение бизнеса к науке в нашей стране

В Украине уделяется недостаточно внимания развитию и поддержке науки. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на государственный бюджет 2020 года.

Уровень расходов на науку по сравнению с другими европейскими государствами крайне низок - 10,6 млрд гривен, а это примерно 0,2% ВВП.

Следует отметить, что это является нарушением закона "О научной и научно-технической деятельности", где четко обозначено, что на научно-техническую деятельность государство должно выделять не менее 1,7% ВВП. К сожалению, Украина не видит эти сферы в числе приоритетов.

Карантин повлек за собой сложнейший экономический и социальный кризис, который оголил проблемы в отечественной медицине. Министр здравоохранения заявил о наличии 2 тыс. аппаратов ИВЛ.

Однако, трудно сказать о качестве и классификации данных аппаратов, и если вдруг случится новая вспышка вируса, их может просто не хватить для того, чтобы поддержать жизнедеятельность всех пациентов.

Все это является прямым следствием отсутствия достойного финансирования научно-технической деятельности, от успехов которой напрямую зависит развитие медицинской отрасли.

Крупные мировые корпорации объединили свои усилия для борьбы с covid-19. Достаточно вспомнить заводы Ford, General Electric, Tesla, переоборудованные под производство аппаратов ИВЛ после того, как уровень инфицирования в США вышел из под контроля.

Владимир Манукян

Следует отметить, что украинский бизнес также не остался в стороне и всячески пытается помочь медицине. Мобильные операторы бесплатно предоставляют услуги связи врачам, службы такси бесплатно подвозят на работу, а рестораны доставляют питание прямо в больницы.

Также некоторые отечественные предприятия занялись разработкой аппаратов ИВЛ, зарубежные аналоги которых являются дорогостоящими, в следствие чего украинские медицинские учреждениям не всегда могут их себе позволить.

"Когда началась паника из-за пандемии, я понял, что медлить нельзя. Поэтому вместе с инженерами "Восток-Н" мы сделали акцент на разработках, в которых остро нуждалась медицинская отрасль именно в этот период", - отметил харьковский бизнесмен Владимир Манукян в комментарии СМИ.

Владимир Манукян утверждает, что решение сделать свой бизнес социально ответственным принял несколько лет назад.

Он занялся поддержкой харьковского завода "Восток-Н", который специализируется на изобретении и производстве медицинского оборудования: телескопические фиксаторы для проведения операций "хрустальным людям", титановые импланты с антибактериальным покрытием, автоматические машины для эндоскопов и многое другое.

Во время пандемии предприятие перестроилось под потребности времени и начало производить медицинские защитные маски и аппараты ИВЛ.

Разработки предприятия по своим характеристикам ничем не уступают зарубежным аналогам, а стоят на порядок дешевле. Кроме того, предприятие является крупным налогоплательщиком и создает рабочие места для молодых ученых и инженеров в регионе, чтобы они могли реализовать себя в Украине.

"Украинский бизнес все чаще задумывается о том, что чем развитей государственные институты, в том числе и в медицинской сфере, тем стабильнее и безопаснее в такой стране вести бизнес. От этого напрямую зависит его прибыльность и успешность.

На данный момент об этом задумываются единицы отечественных предпринимателей. Я не говорю сейчас о крупных компаниях, где ситуация несколько иная. Моя цель - изменить отношения среднего бизнеса к науке в нашей стране.

Любая пандемия рано или поздно заканчивается, а науку требует безостановочных инвестиций – в этом наше будущее. Карантин сейчас, конечно, ослабили, но, неизвестно, что будет осенью, некоторые эксперты говорят, что нам нужно готовиться ко второй волне вируса.

Бизнес должен стать некой "подушкой безопасности" государства, действуя с ним сообща", - резюмировал Владимир Манукян.