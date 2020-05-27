Нефть дешевеет на фоне напряженности между США и Китаем

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду в связи с усилением геополитической напряженности и возобновившимися опасениями по поводу восстановления спроса.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:03 по Киеву составляет $35,62 за баррель, что на $0,55 (1,52%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,43 (1,25%) - до $33,92 за баррель.

Накануне нефтяные фьючерсы подорожали до 10-недельного максимума на фоне надежд на то, что дальнейшее открытие экономик мира вернет наводненный нефтяной рынок в состояние равновесия в ближайшие недели, пишет S&P Global Platts.

"Оптимизм на рынках в начале недели, поддерживаемый надеждами на открытие экономик, по всей видимости, меняется в середине недели на новостях о росте напряженности в отношениях между США и Китаем", - отмечает Цзиньи Пан из IG Markets.

Вашингтон может принять очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом до конца этой недели, сказал президент США Дональд Трамп.

На прошлой неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.









